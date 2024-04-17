В Индонезии эвакуировали более 800 человек с острова из-за вулкана

Извержение вулкана Руанг произошло на одноименном острове в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Вулкан Руанг расположен примерно в 100 километрах от столицы провинции Манадо. С 16 апреля он успел извергнуться уже три раза.

Из подверженной стихийному бедствию зоны эвакуировали 828 человек, никто не пострадал. Уровень опасности в районе повысили до третьего из четырех по принятой в Индонезии классификации извержений, а к горе запретили приближаться на расстояние ближе 4 км.

Напомним, что всего на территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Страна входит в тихоокеанское «Огненное кольцо» — полосу вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров вдоль побережья Южной и Северной Америк, юга Аляски, Японии, Филиппин, Индонезии, Новой Гвинеи и юго-западной части Океании. В нем находятся почти 90% из 1,5 тысяч известных науке вулканов и там же происходят 90% всех землетрясений.