В Минске принят законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ

Законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе", согласованный в первых числах апреля президентом Беларуси, утвержден 17 апреля депутатами на заседании первой сессии нижней палаты парламента. Он подготовлен, передает БЕЛТА, в целях обеспечения национальных интересов РБ и в качестве ответной меры на решение стран - членов НАТО о приостановлении действия этого договора.

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Как известно, ДОВСЕ который был ратифицирован РБ, предусматривал ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям, включая танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты, а также механизмы проверки соблюдения обязательств.

Договором, напоминают обозреватели, предусматривается ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Республика Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по Договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных Сил, своевременно представляет государствам - участникам Договора соответствующую информацию и текущие уведомления.

Приостановление действия ДОВСЕ государствами - членами НАТО и их союзниками обуславливает целесообразность приостановления Республикой Беларусь действия обязательств, подлежащих выполнению по Договору, уточнили в парламенте.

В практическом плане это будет означать приостановление предоставления государством - участником Договора информации об обычных вооружениях и технике РБ, приема и проведения инспекций в целях контроля за соблюдением количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями договора.

Правда, пояснил в беседе с журналистами председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков, "принятие данного закона не значит, что Республика Беларусь выходит из договора. Мы приостанавливаем свое участие и готовы возобновить участие в договоре, если страны, прежде всего НАТО, вернутся в этот договор и будут выполнять свои обязательства".