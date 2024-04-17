Европу беспокоит поддержка Израиля в противовес Украине

В Европе растет напряжение из-за поддержки Израиля на фоне проблем с оказанием помощи Украине. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в европейских властных кругах пишет Financial Times.

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Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля в качестве ответа на атаку израильских военных по дипмиссии в Дамаске. В результате нападения Израиля здание было полностью разрушено. Погибли 13 человек, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников КСИР – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Financial Times отмечает, что Израиль в ходе ответного удара Ирана получил масштабную помощь союзников, в том числе США. И через многослойную систему ПВО смогли проникнуть лишь несколько иранских ракет.

Однако в Европе выражают обеспокоенность тем, что поддержка Израилю оказывается в противовес Украине.

«Наша публичная линия сводится к тому, что Израиль имеет право защищать себя. Но внутри растет напряжение по поводу поддержки Израиля в противовес Украине», - цитирует издание высокопоставленного европейского чиновника.

Ранее Владимир Зеленский призвал западные страны защитить Украину так же, как они сделали это в отношении Израиля во время недавней ракетной атаки Ирана. По его словам, защитив Израиль, «свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на 100% эффективно».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не будет просить западные Patriot «по-доброму», так как такой подход не сработал. По его словам, теперь Украина будет добиваться поставок систем ПВО более жесткими методами.