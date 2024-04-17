Венесуэла поддержала Мексику и отозвала всех дипломатов из Эквадора

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении немедленно вывести весь дипломатический и консульский персонал своей страны из Эквадора. Как пишет El País, такая мера принята из-за штурма посольства Мексики в эквадорской столице Кито.

Ранее власти Мексики предоставили политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу. Гласу, ставшему фигурантом дела о коррупции, разрешили остаться на территории мексиканского посольства. Дипломаты отказались пустить эквадорскую полицию на свою территорию, после чего полицейские штурмом взяли посольство и арестовали Гласа. В Мехико заявили, что во время штурма пострадали дипломаты.

Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал ООН исключить Эквадор из организации за нападение на посольство. Страна подала соответствующий иск в Международный суд в Гааге.

Мадуро заявил, что Венесуэла осуждает нападение, поэтому закрывает свое посольство и консульства в Эквадоре.

Венесуэльские дипломаты не вернутся в страну, «пока в Эквадоре не будет восстановлено международное право», заявил Мадуро на онлайн-саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Также Мадуро назвал президента Эквадора Даниэля Нобоа «фашистом», предупредив об «экспансии фашизма в регионе».

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас поддерживает предложение Обрадора исключить Эквадор из ООН.

Как отмечает El País, венесуэльская община в Эквадоре насчитывает около 500 тысяч человек. Большинство из них прибыли в страну после кризиса 2014 года. Теперь все они остались без консульских услуг и, скорее всего, не смогут реализовать свое право голоса на президентских выборах в июле 2024-го, подчеркивает газета.