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Исследователи объяснили место Китая в новом мировом порядке

Китай, несмотря на нестабильную международную обстановку и давление, возглавил процесс строительства нового миропорядка, при этом привнося в его архитектуру собственные представления об идеальном устройстве мира. Об этом РИА Новости заявил глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.

Исследователи объяснили место Китая в новом мировом порядке
© globallookpress.com
«Власти Китая чувствуют, что находятся среди тех, кто возглавляет процесс формирования нового мирового порядка. Они создают институты глобального управления, исходя из собственных представлений о том, каким должен быть идеальный мир. Поэтому китайцы поддерживают контакты со всеми, кто к этому готов», — заявил востоковед, отметив, что Москва занимает особое положение среди партнеров Пекина.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине.

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», — заявил он в ходе встречи с немецким политиком.
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