Азаров: Киев бережет от мобилизации силовиков, готовясь к кризису легитимности Зеленского

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Украины продавили в новом законе о мобилизации положение о брони от призыва для сотрудников силовых структур, чтобы опереться на них, когда истечет законный срок полномочий президента страны Владимира Зеленеского. Такое мнение выразил бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Киевский режим забронировал от мобилизации сотрудников всех силовых ведомств - Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Госбюро расследований (ГБР), прокуратуры и т. д., чтобы иметь их под рукой в условиях кризиса легитимности Зеленского. <...> Зеленский вовсю готовится к истечению срока его легитимности, усиливая правоохранительные органы", - написал Азаров в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Он добавил, что задача силовиков - ужесточение контроля над населением страны.

Закон, содержащий новые, более жесткие нормы проведения мобилизации на Украине, был принят Верховной радой 11 апреля, а уже 16 апреля его подписал Зеленским. Сегодня документ был официально опубликован, и теперь основная часть его положений вступит в силу через месяц - 18 мая. В документе ужесточается порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов. Кроме того, уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев.

Вопрос о легитимности Зеленского

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Выборы президента Украины должны были пройти в марте. В частности, депутат Рады Александр Дубинский утверждает, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. В свою очередь экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться. При этом ряд политологов на Украине и на Западе высказывают мнение, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов из-за опасений потерять власть.

Лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.