В Германии американские дипломаты получили титул самых наглых

Автомобили с дипломатическими номерами в 2023 году нарушили правила дорожного движения (ПДД) в Берлине 16,6 тыс. раз. Это на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее, но рекорд (20 тыс. нарушений) сотрудниками зарубежных посольств в Германии был установлен в период с 2017 по 2019 год.

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Как отмечают СМИ, наиболее недисциплинированными водителями стали дипломаты из США (1055), Саудовской Аравии (826) и Ирака (587). Наиболее распространенные случаи нарушений - парковка в неположенном месте и превышение скорости.

Американцы удерживали пальму первенства по нарушениям и в 2019 году. На тот момент они располагали самым большим автопарком среди зарубежных диппредставительств в Берлине.

Проблема заключается еще и в том, что сотрудники иностранных дипмиссий зачастую считают ненужным оплачивать выписываемые им штрафы. Наличие иммунитета не позволяет преследовать их в судебном порядке. По сообщениям СМИ, из-за этого бюджет германской столицы в прошлом году недополучил 379 тыс. евро.

Сложности с нарушителями ПДД из зарубежных посольств существуют во многих странах. Так, иностранная пресса писала, что с этим вопросом не могли разобраться в Швейцарии. С 2014 по 2017 год в кантоне Берн выписали штрафов на 745 тыс. франков, однако в казну поступило только 141,3 тыс. франков.

В 2011 году мэрия Лондона жаловалась, что не в состоянии взыскать с дипломатов штрафы за нарушение правил парковки машин. Тогда среди главных должников лондонского транспортного департамента значились посольства Казахстана, Судана, Афганистана, Китая и Саудовской Аравии.