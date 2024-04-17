В Японии число пожилых людей бьет рекорды

В Японии впервые количество пожилых людей в возрасте 75 лет и старше превысило 20 млн человек и теперь составляет рекордные 16,1% от общей численности населения страны, сообщает газета "Асахи симбун" со ссылкой на правительственные источники.

© Российская Газета

Примечательно, что при этом число жителей страны в очередной раз сократилось. По состоянию на октябрь прошлого года, на японских островах проживали 124 млн человек, что на 595 тыс. меньше показателей за предыдущий период. При этом 3 млн - это иностранцы, число которых в 2023 году в стране выросло на 243 тыс.

Количество жителей Японии уменьшается 13-й год подряд, в том числе из-за крайне низкой рождаемости, стимулировать которую пока не получается. Одновременно население становится все старее, что в будущем сулит экономике большие проблемы из-за сокращения трудовой силы и роста социальных расходов. Среди факторов, вызвавших эти изменения, здесь выделяют трансформацию традиционных ролей мужчин и женщин, смещение жизненных приоритетов в пользу карьеры, усиление экономической неопределенности, нарастающие проблемы социальной изоляции и одиночества.

Пока местным властям не удается переломить все эти негативные тенденции, которые, как признают в Токио, в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе, вероятнее всего, сохранятся. Не вселяет оптимизма и то, что только 11% жителей Японии младше 15 лет. Таких на архипелаге насчитывается всего 14 млн.

Интересно, что Токийский округ стал единственным японским регионом, где в минувшем году был зафиксирован прирост граждан, правда, на скромные 0,3%. По официальным данным, сегодня в столице проживают 14 млн человек. Это свидетельствует о том, что некоторые японцы, решившиеся во время пандемии коронавируса на переезд в сельские районы, постепенно возвращаются обратно в мегаполис. Даже в южной префектуре Окинава второй год подряд число жителей уменьшается. Хотя до этого там таких проблем не наблюдалось.