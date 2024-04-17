В Арабских Эмиратах выпало самое большое количество осадков за 75 лет

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Госучреждения, школы и университеты перешли на дистанционный режим работы, закрыт ряд коммерческих предприятий.

Затоплены улицы, мосты, тоннели, подземные парковки, торговые центры и метро. Остановлена работа наземного транспорта. Коммунальные службы пытаются откачивать воду, но из-за отсутствия ливнёвок девать её просто некуда, сообщают местные СМИ.

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