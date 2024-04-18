Маск согласился с Дуровым по поводу темы безопасности в США

Американский предприниматель Илон Маск согласился после интервью сооснователя Telegram Павла Дурова с тем, что безопасность в городах США - это базовое требование для развития бизнеса.

Маск согласился с комментарием одного из пользователей X (ранее Twitter), который отметил, что "безопасные улицы - это лишь основное требование" для привлечения бизнесменов в США. К комментарию было прикреплен фрагмент интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сооснователь Telegram заявил, что не стал вести бизнес в США из-за нападения на него в Сан-Франциско и пристального внимания со стороны ФБР.

Павел Дуров рассказал, что на него напали в Сан-Франциско трое парней и пытались забрать его телефон.

Ранее сам Карлсон заявил, что впечатления от посещения Москвы заставили его возненавидеть лидеров собственной страны.

Журналист отметил, что в США больше нет безопасных городов.

Карлсон также сообщил, что российская столица производит более благоприятное впечатление, чем любой американский город.