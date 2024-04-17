Пока вы спали: трагедия с аэролодкой на Байкале и обвинение Орбана в адрес ЕС

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На озере Байкал произошла трагическая авария аэролодки

Аэролодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась на Байкале, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По последней информации, двое человек погибли. Инцидент произошел возле поселка Большое Голоустное в Иркутской области.

"Четверо выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули", - говорится в сообщении МЧС.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Американский журналист Такер Карлсон взял 59-минутное интервью у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает РИА Новости.

Видео опубликовано на официальном сайте журналиста.

В ходе интервью Дуров рассказал о своей жизни, об основании компании, а также коснулся темы контроля за Telegram со стороны спецслужб США.

Кроме того, он рассказал о том, как глава Facebook Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи.

Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз использует политические механизмы для давления на страны и поэтому должно уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

В частности, Орбан привел пример того, как Венгрии отказали в деньгах из фондов ЕС в связи с "миграционной и анти-гендерной политикой".

"Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры", - считает Орбан.

В Китае выступили с заявлением по тайваньскому вопросу

Глава китайского Минобороны Дун Цзюнь напомнил о защите интересов КНР в рамках тайваньского вопроса, сообщает агентство ТАСС.

"Тайваньский вопрос является основным среди коренных интересов Китая, коренные интересы Китая не должны ущемляться", - отметил он.

Китай считает Тайвань своей территорией: этой позиции придерживаются многие страны, включая Россию. В свою очередь, США поставляют Тайваню вооружения и поддерживают контакты с местными властями.

США анонсировали новые санкции против Ирана за удар по Израилю

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о скором введении новых ограничительных мер против Ирана, передает РИА Новости.

Эти меры связаны с недавним ударом Ирана по Израилю. Салливан также выразил надежду на то, что санкции введут и партнеры США.