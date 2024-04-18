Киеву может угрожать военная опасность, если Вашингтон не возобновит помощь Украине.

Такие тревожные для главаря киевского режима Владимира Зеленского новости озвучила американский политик, бывший заместитель главы Пентагона Мишель Флурнуа, передаёт РИА Новости со ссылкой на Hill.

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В частности, она отметила, что многие сейчас говорят о фронте, как о замороженной линии, но на самом деле, считает Флурнуа, она не заморожена.

«Если Украина в ближайшее время не получит помощь, то Россия, скорее всего, возьмет под контроль дополнительную территорию и может даже дойти до того, что она снова станет угрожать Киеву», – резюмировала экс-заместитель главы Пентагона.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», пользователи социальной сети Х (бывший Twitter) ужаснулись словам Зеленского о президента РФ Владимире Путине.