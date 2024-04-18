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Зеленскому сообщили тревожные новости о России

Киеву может угрожать военная опасность, если Вашингтон не возобновит помощь Украине.

Зеленскому сообщили тревожные новости о России
© globallookpress.com

Такие тревожные для главаря киевского режима Владимира Зеленского новости озвучила американский политик, бывший заместитель главы Пентагона Мишель Флурнуа, передаёт РИА Новости со ссылкой на Hill.

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В частности, она отметила, что многие сейчас говорят о фронте, как о замороженной линии, но на самом деле, считает Флурнуа, она не заморожена.

«Если Украина в ближайшее время не получит помощь, то Россия, скорее всего, возьмет под контроль дополнительную территорию и может даже дойти до того, что она снова станет угрожать Киеву», – резюмировала экс-заместитель главы Пентагона.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», пользователи социальной сети Х (бывший Twitter) ужаснулись словам Зеленского о президента РФ Владимире Путине.

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