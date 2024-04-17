В Хорватии началось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах в Хорватский Сабор (однопалатный парламент) началось в среду в Хорватии. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) в стране открылось порядка 6,5 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос более чем за 2,2 тыс. кандидатов от 165 партий, коалиций и блоков до 19:00 (20:00 мск) смогут свыше 3,73 млн избирателей.

Основная борьба за 151 место в парламенте развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) Педже Грбина. По оценкам экспертов, а также в соответствии с рядом исследований общественного мнения, преимущество на предстоящих выборах имеет ХДС, которое может получить порядка 60 мест в Саборе, в то время как результат СДП оценивается на уровне 41-44 мандатов. "Движение за отечество" может получить 14-15 мест, коалиция "Мы можем" претендует на 9-11 мандатов, а партия "Мост" - на 9. Таким образом, потенциальные лидеры не смогут самостоятельно сформировать правительство и по итогам выборов будут вынуждены рассматривать различные варианты коалиционных объединений.

Состав парламента и процедура выборов

Количество депутатов Хорватского Сабора варьируется от 100 до 160, в настоящее время в его составе 151 депутат. Претендовать на место в парламенте могут граждане Хорватии, достигшие 18 лет. Правом выдвижения кандидатов обладают партии или коалиции. В выборах могут участвовать в том числе независимые кандидаты, но им необходимо собрать в свою поддержку не менее 500 подписей избирателей. Кроме того, своих претендентов могут предлагать объединения национальных меньшинств и их политические партии. В стране проживают граждане более 20 национальностей, самая многочисленная из которых - сербы (согласно переписи 2021 года, около 124 тыс. человек или 3,2% населения). Независимые кандидаты, представляющие нацменьшинства, должны собрать не менее 100 подписей.

Депутаты избираются путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании по пропорциональной системе по открытым спискам (в список должны входить не менее 40% представителей одного пола). Голосование проводится в 12 избирательных округах. В 10 из них выбирают по 14 человек. Один создан для голосования граждан, временно или постоянно проживающих за границей (голосуют в диппредставительствах), от него избирают трех депутатов (от диаспоры). Еще в одном округе выбирают восемь депутатов от шести групп нацменьшинств (за сербами закреплено три места).

Чтобы пройти в парламент, политическая партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей.

Полномочия

В соответствии с конституцией 1990 года (действует с поправками), Хорватия является парламентской республикой. Высший законодательный орган страны - Хорватский Cабор (однопалатный парламент). В числе основных функций парламента - законотворчество и контроль за деятельностью правительства. Кроме того, он определяет дату референдумов и выборов, объявляет амнистию. Срок полномочий - четыре года.