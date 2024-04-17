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МО КНР: коренные интересы Китая по тайваньскому вопросу не должны ущемляться

Тайваньский вопрос является одним из основополагающих для Китая, коренные интересы КНР не должны ущемляться. Об этом заявил глава китайского Минобороны Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

В Китае выступили с заявлением по тайваньскому вопросу
© ТАСС
"Тайваньский вопрос является основным среди коренных интересов Китая, коренные интересы Китая не должны ущемляться", - сказал Дун Цзюнь.

Китай уличил США в двойных стандартах в отношении Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Признавая на словах политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.

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