В Китае выступили с заявлением по тайваньскому вопросу

Тайваньский вопрос является одним из основополагающих для Китая, коренные интересы КНР не должны ущемляться. Об этом заявил глава китайского Минобороны Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Тайваньский вопрос является основным среди коренных интересов Китая, коренные интересы Китая не должны ущемляться", - сказал Дун Цзюнь.

Китай уличил США в двойных стандартах в отношении Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Признавая на словах политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.