Дуров назвал сумму на своем банковском счете

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на его банковском счете или в биткоинах «уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов». Такую сумму он назвал в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

«И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт», — отметил Дуров.

По его мнению, такой образ жизни ему не подходит. Он добавил, что ему нравится сосредотачиваться на работе с мессенджером.

Дуров обвинил Цукерберга в попытке копирования его идей

Интервью длилось 58 минут. Такер опубликовал его 16 апреля.

Ранее бизнесмен заявил о нежелании покупать дома и самолеты. Дуров заверил, что предпочитает тратить заработанные деньги на развитие Telegram.