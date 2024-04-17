Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза провалило все важные проекты Европы.

«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», – высказался Орбан в ходе пресс-конференции.

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Венгерский премьер отметил, что Брюссель активно использует властные механизмы для политического шантажа. В качестве примера он привел давление на Венгрию – ЕС не дает Будапешту денег из фондов, требуя отмены жестких запретов в плане миграционной и гендерной политики.

Ранее «СП» писала о том, что министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд выступил в защиту умственных способностей главы Белого дома Джо Байдена.