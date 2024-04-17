Дуров обвинил Цукерберга в попытке копирования его идей
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что глава Facebook Марк Цукерберг хотел скопировать его идеи. Об этом Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам основателя Telegram, он встретился с Цукербергом десять лет назад и рассказал ему о своей платформе.
"В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем", - отметил Дуров в интервью.
Дуров рассказал о чрезвычайном внимании спецслужб США к Telegram
Ранее он заявил, что спецслужбы США проявляют к Telegram чрезвычайно много внимания.
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