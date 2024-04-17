Зеленский подписал закон, ужесточающий правила учета военнообязанных

Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ вводит новые правила учёта военнообязанных, штрафы и санкции за их нарушения. Также документ не предусматривает демобилизацию после 36 месяцев службы, хотя норма широко обсуждалась и была включена в версию, принятую в первом чтении. По мнению экспертов, принятием закона о мобилизации киевский режим выполняет «заказ западных кураторов», которые заинтересованы в продолжении войны с Россией.

© ТАСС/Zuma

Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной рады.

На текущий момент Зеленский не комментировал резонансный документ. Из украинских официальных лиц по поводу принятия закона высказался уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В ходе пресс-брифинга 16 апреля омбудсмен заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении численности личного состава. Пополнение новобранцами позволит отправить в отпуск находящихся на передовой солдат.

Также Лубинец сообщил, что почти все его принципиальные замечания были учтены. Как полагает омбудсмен, предусмотренные новым законом нормы соответствуют демократическим принципам.

«Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будут выполнять нормы закона, будут подпадать под действия опять же демократических принципов в нашем государстве», — сказал журналистам Лубинец.

Нехватка людей

Напомним, законопроект под наименованием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учёта» был принят Верховной радой во втором чтении 11 апреля.

В этой редакции существенно ужесточаются правила учёта военнообязанных. В частности, с момента вступления закона в силу украинским мужчинам предоставляется 60 дней на обновление своих данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Это можно сделать как в очной, так и электронной форме.

Закон делает обязательным ношение военного билета для всех мужчин от 18 до 60 лет. Проверять его наличие смогут сотрудники ТЦК, полицейские и пограничники.

Документ значительно упростил порядок вручения повесток — их теперь необязательно передавать в руки призывников. Если сотрудники ТЦК не застали военнообязанного дома, то датой передачи повестки будет считаться день, когда был проставлен штамп о невозможности личного вручения. За нарушение новых норм предусмотрены крупные штрафы и лишение права управлять автомобилем.

В первом чтении законопроект предполагал демобилизацию после 36 месяцев службы. Однако в финальной редакции это положение было исключено. Согласно закону, демобилизации подлежат военнослужащие, получившие инвалидность и освобождённые из плена.

Как заявил 16 апреля в интервью изданию «Новое время» секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, по этой норме происходили бурные дискуссии. На вопрос о том, при каких обстоятельствах возможна демобилизация, внятного ответа депутат не дал.

13 апреля в эфире украинского телемарафона замглавы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила о том, что пункт о демобилизации послужил бы негативным сигналом для западных спонсоров, особенно в контексте обсуждения в конгрессе США пакета военной помощи.

«Да, эта помощь недостаточная, мы ждём голосования по этому пакету от США. Надеемся, что на следующей неделе будут определённые хорошие новости. Но какой бы это был сигнал? Сигнал, что мы фактически говорим, что значительная часть войск идёт домой. Что это означает? Мы якобы собираемся сдаваться? А зачем помогать стране, которая собирается сдаваться?» — приводит слова Кравчук издание «СТРАНА.ua».

При этом закон о мобилизации освобождает от призыва силовиков, министров и их заместителей, депутатов и их помощников, руководителей органов госвласти и местного самоуправления, крупных бизнесменов и судей. Инвалиды получили отсрочку. Однако один раз в год они будут обязаны проходить так называемую «переаттестацию».

Перед голосованием во втором чтении с трибуны Верховиной рады выступил командующий Объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль. Военачальник заявил о том, что в связи с распространением FPV-дронов основная тяжесть боевых действий возлагается на личный состав. Однако передовые подразделения испытывают дефицит людей.

По словам Содоля, сейчас воюют отделения, где осталось по два-четыре человека. Исходя из текущих нормативов, они не способны удерживать участок фронт длиной 100 м. Аналогичная ситуация, как утверждает военачальник, и с более крупными формированиями. Например, бригада может оборонять только 5 км местности вместо положенных по уставу 15 км.

В общей сложности, по словам командующего Объединёнными силами ВСУ, по живой силе российские войска якобы превосходят украинские в 7-10 раз.

«Заказ западных кураторов»

В беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что Содоль намерено «сгущает краски» относительно численного преимущества ВС РФ. В то же время, как подчеркнул эксперт, ВСУ действительно испытывают кадровый дефицит из-за тяжёлых потерь в ходе прошлогоднего контрнаступления и с начала 2024 года.

«Главная цель этого закона, если говорить о его чисто военном содержании, состоит в том, чтобы восполнить тяжёлые человеческие потери и сформировать людские резервы для того, чтобы продолжать воевать с Россией. Представители киевского режима называли и продолжают называть разные цифры. Но по меньшей мере, чтобы кое-как держать фронт, Киеву понадобится 200-300 тысяч человек. Их нужно набрать уже в ближайшие месяцы», — заявил Матвийчук.

Как считает эксперт, мобилизация в таком масштабе должна «компенсировать» последствия ослабления западной военной помощи. Кроме того, по мнению Матвийчука, Зеленский и украинское командование осознают невозможность добровольной вербовки в ряды ВСУ необходимого числа боевиков и иностранных наёмников.

«Для бандеровской клики и её главаря фактически сложилась критическая ситуация. Ресурс сумасшедших, то есть так называемых добровольцев, готовых воевать с Россией, исчерпан. Многих убили и покалечили. Оставшиеся в живых фанатики воюют, но долго тоже не протянут. Если не ужесточать мобилизацию, то в течение года ситуация может деградировать до той, которую как раз описывал Содоль», — пояснил Матвийчук.

Однако, как говорит эксперт, увеличивая таким образом численность ВСУ, Зеленский рискует понизить общую боеспособность украинских подразделений. Эксперт подчеркнул, что новобранцев необходимо подготовить, оснастить вооружением и средствами защиты, а также «обработать мозги и волю на войну с Россией».

«На всё это нужны ресурсы и время. В любом случае я думаю, что значительная часть из тех, кого заставят вступить в ряды ВСУ, будут скорее кандидатами в дезертиры и на сдачу в плен», — сказал Матвийчук.

В комментарии RT заведующий отделом Украины Института стран СНГ политолог Иван Скориков также заявил о провальных усилиях киевского режима по набору в ВСУ большего числа боевиков.

«Закон наполнен немалым количеством жёстких норм. Зеленский стремится сформировать мобилизационный ресурс, в том числе из беженцев и добровольцев. Поэтому закон запрещает предоставлять консульские услуги военнообязанным без военных билетов. В эту логику вписывается и закон, понизивший возраст мобилизации с 27 до 25 лет», — отметил Скориков.

Однако, с точки зрения эксперта, Зеленский рискует получить «обратный эффект». По мнению политолога, миллионы украинских мужчин, уехавших за рубеж, не вернутся на Украину, а военнообязанные внутри страны будут искать возможности уклониться от призыва.

Скориков уверен, что закон о мобилизации полностью отвечает интересам Запада. Он напомнил о призывах американских конгрессменов омолодить личный состав ВСУ для более успешных действий против России, а также о неудачной попытке президента Франции Эммануэля Макрона убедить европейцев отправить свои войска на Украину.

«В украинском обществе возрастает усталость от войны с Россией — по крайней мере об этом свидетельствуют данные местных соцопросов. И на таком фоне Зеленский принимает законы, понижающие возрастной порог и ужесточающие учёт военнообязанных. Зеленский хочет показать Западу готовность продолжать войну, но сейчас у любого украинского мужчины должен невольно включиться инстинкт самосохранения», — считает Скориков.

В разговоре с RT политолог Владимир Скачко назвал ужесточение мобилизации «заказом западных кураторов». Для Украины реализация новых норм обернётся «депопуляцией и физическим уничтожением продуктивной части населения», говорит эксперт.