Дуров усомнился в безопасности американских платформ

Предприниматель, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в Соединенных Штатах Америки. О своих сомнениях он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в соцсети X.

При этом журналист ответил бизнесмену, что в США шпионаж оправдывается безопасностью.

Ранее Дуров рассказал, что дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Предприниматель сообщил, что в феврале дал два интервью. Сначала он поговорил с журналистом, придерживающимся либеральных взглядов, а после этого поговорил с Карлсоном, известным своими консервативными взглядами. Дуров добавил, что созданный им Telegram является политически нейтральным.