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Дуров рассказал о чрезвычайном внимании спецслужб США к Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что спецслужбы США проявляют слишком много внимания к мессенджеру.

Дуров рассказал о чрезвычайном внимании спецслужб США к Telegram
© ТАСС
"Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились", - подчеркнул он.

Опубликованное интервью длится 59 минут: Дуров начал его с рассказа о своем детстве и о зарождении Telegram.

Ранее Такер Карлсон также взял нашумевшее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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