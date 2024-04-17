Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Дуровым

Американский журналист Такер Карлсон взял 59-минутное интервью у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Видео опубликовано на официальном сайте Карлсона.

В начале интервью Дуров рассказал о своем детстве: он родился в 1984 году, а впоследствии его семья переехала в Италию. Однако после распада СССР он вернулся на родину.

"В университете я делал сайты для своих одногруппников. И в итоге я основал компанию, которую можно назвать "Фейсбук для России", - рассказал он, говоря о зарождении Telegram.

Дуров рассказал о чрезвычайном внимании спецслужб США к Telegram