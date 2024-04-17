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В Запорожье выступили против приглашения представителей Украины на ЗАЭС

Председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов выступил против приглашения представителей Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он объяснил в разговоре с РИА Новости, что каждый из них может стать корректировщиком ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции.

В Запорожье выступили против приглашения представителей Украины на ЗАЭС
© РИА Новости
«Что на ЗАЭС будет оценивать официальный Киев? Попадание любых представителей режима Зеленского на атомную станцию чревато только корректировкой ударов по АЭС со стороны ВСУ и совершением новых терактов в отношении станции и ее работников», — предупредил Рогов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство не собирается скрывать данные о чьей-либо причастности к обстрелам АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не будет скрывать чего-либо.

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