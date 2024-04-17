Палата представителей начала процедуру импичмента главы МВБ США Майоркаса

Нижняя палата конгресса США начала процедуру импичмента министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что подписал документы об импичменте Майоркаса. На следующий день они будут отправлены в сенат. Глава нижней палаты конгресса назвал проблемой номер один кризис на южной границе США и призвал привлечь к ответственности виновных в его возникновении и развитии. Джонсон обратился к лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру с требованием о проведении публичного разбирательства по делу об импичменте главы министерства внутренней безопасности.

До этого американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск призвал Майоркаса покинуть свой пост. 13 февраля президент США Джо Байден раскритиковал конгресс за импичмент министра внутренней безопасности Майоркаса.