Протесты в Тбилиси: демонстранты устроили стычки с полицией

В Тбилиси протестующие второй день подряд выходят на улицы с требованием отозвать законопроект об иноагентах. Собравшиеся устраивают стычки с полицией и кидаются в правоохранителей камнями и бутылками. В ответ спецназ применил против митингующих перцовый спрей. Пострадали как минимум два человека — сотрудник МВД и оператор телеканала «Рустави-2». Парламент Грузии, обсуждающий законопроект на фоне протеста, не успел проголосовать по инициативе. Ее рассмотрение продолжится 17 апреля.

В Тбилиси второй день проходит митинг против законопроекта об иноагентах, который сейчас рассматривает парламент Грузии. Акция протеста началась около 12:00 по местному времени, сообщило агентство «Sputnik Грузия».

Поначалу митинг был немногочисленным. Небольшая группа протестующих собралась у служебного входа в парламент республики, здесь же были мобилизованы силы полиции. Собравшиеся вели себя мирно и не вступали в стычки с правоохранителями.

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Основная акция протеста была запланирована на вечер. Ближе к 19:00 по местному времени на проспект Руставели начали стягиваться люди. У одного из входов в парламент произошла драка между протестующими и полицией. Правоохранители оттеснили людей, а те в ответ начали свистеть. МВД Грузии призвало собравшихся к мирному протесту и соблюдению закона.

После этого люди успокоились. Как сообщило «Sputnik Грузия», митингующие пели песни и слушали спикеров, которые выступали на сцене. При этом, по данным агентства, на прилегающих к проспекту Руставели улицах был мобилизован спецназ, полицейские со щитами и водометы.

Около 21:00 завершилось пленарное заседание парламента, и протестующие снова начали стягиваться к зданию, пытаясь заблокировать его. Произошла очередная стычка с полицией. Разгонять и задерживать митингующих начал спецназ. Правоохранители применили слезоточивый газ и перцовый спрей. Корреспондент «Sputnik Грузия» также сообщил, что в центре Тбилиси начали глушить мобильную связь. МВД призвало людей покинуть территорию позади парламента.

Около 23:00 по местному времени протестующие начали расходиться, сообщило «Sputnik Грузия». К полуночи, по словам корреспондента агентства, основная часть людей разошлась.

По данным МВД Грузии, на митинге задержали 11 человек. Участники акции бросали в правоохранителей различные предметы, в том числе камни и бутылки. В результате пострадал один сотрудник МВД, повреждения получил автомобиль министерства. Агентство ТАСС также сообщило о еще одном пострадавшем — операторе телеканала «Рустави-2». По предварительным данным, он надышался слезоточивым газом.

«Российский» закон

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это уже вторая попытка принять инициативу — ее вносили на обсуждение в марте 2023 года. Документ приняли в первом чтении, однако после критики со стороны западных партнеров и протестов, вспыхнувших в стране, отозвали.

Новый законопроект практически не отличается от прошлогоднего. В нем заменили только термин «агент иностранного влияния». Вместо него теперь используется формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Инициатива предполагает обязательную регистрацию в специальном государственном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Законопроект встретили резкой критикой. Оппозиция Грузии считает, что он скопирован с российского закона об иноагентах и может помешать интеграции страны в ЕС. Отозвать инициативу также призывают и западные партнеры республики.

В «Грузинской мечте» при этом отмечают, что это «закон о прозрачности». Он не предполагает никаких ограничений в деятельности и не будет распространяться на физических лиц, поэтому сравнивать его с российским — неправильно.

«Они (оппозиция. — «Газета.Ru») обманывают молодежь, обманывают общественность и пытаются искусственно вызвать волнения общественности реально аферой века, которая и в прошлом, и в этом году называется «российским законом», а на самом деле это закон о прозрачности, и это их борьба за черные деньги», — заявил секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.

15 апреля юридический комитет парламента Грузии начал рассматривать инициативу. Во время обсуждения законопроекта в парламенте произошла массовая драка. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на Мамуку Мдинарадзе, так как «не смог стерпеть оправдания русского законопроекта».

На улицы Тбилиси в тот день также вышли протестующие. Они начали собираться на проспекте Руставели еще днем, однако основная акция была запланирована на вечер. В итоге к зданию парламента стянулись тысячи человек. На митинге присутствовали представители неправительственных организаций, артисты, политики, студенты и обычные граждане.

Протест прошел достаточно спокойно. Несмотря на стычки между протестующими и полицией, правоохранители не стали разгонять акцию протеста. Ближе к полуночи люди начали расходиться. МВД отчиталось о 14 задержанных, четверых из них, по данным «Sputnik Грузия», на следующий день отпустили под расписку.

Несмотря на критику и протесты, комитет парламента поддержал законопроект. Сегодня инициативу обсуждали на пленарном заседании, однако около 21:00 по местному времени стало известно, что провести голосование по законопроекту не успели. Его рассмотрение продолжится 17 апреля.