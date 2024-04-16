В Киеве могут снести памятник архангелу Михаилу

На сайте Киевского горсовета появилась петиция с требованием убрать с площади Независимости в Киеве памятник архангелу Михаилу. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

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В тексте петиции в качестве причины указано то, что данный символ Украине «дала Екатерина II в 1782 году». Эту меру он считает своевременной, поскольку «сейчас страна возвращает себе свое, исконное».

Вместо архангела Михаила предлагается установить статую Богородицы или архангела Гавриила, которые «испокон веков защищали Украину».

За первые два дня петиция собрала около сотни подписей из 6000 необходимых для ее рассмотрения.

Напомним, что архангел Михаил считается духовным покровителем Киева и изображен на гербе столицы Украины.

Процесс по демонтажу памятников и переименованию улиц, связанных с советской историей, на Украине запустили еще в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. При этом в последнее время Киев ведет борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.