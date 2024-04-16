Франция отзывает для консультаций посла в Азербайджане

Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на МИД Франции.

Как указывается в коммюнике ведомства, президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение на фоне "продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку".

Вместе с тем Елисейский дворец заявил, что рассчитывает получить от Азербайджана разъяснения относительного позиции Баку.

В марте МИД Франции распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Азербайджане. Париж призвал власти страны уважать свободу печати и самовыражения в соответствии с международными обязательствами республики. В Баку подобные заявления были расценены как вмешательство во внутренние дела страны.