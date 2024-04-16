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Полиция задержала 11 человек на митинге в Тбилиси

Полиция задержала 11 человек в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах. Об этом сообщило МВД республики, передает ТАСС.

Полиция задержала 11 человек на митинге в Тбилиси
© Lenta.ru
«Мы еще раз призываем организаторов и участников акции выражать свой протест в рамках закона», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спецназ начал разгон митингующих у здания парламента Грузии. Сообщалось, что силовики используют водометы и слезоточивый газ.

Акции протеста возле грузинского парламента проходят уже несколько дней. Собравшиеся выступают против рассмотрения законопроекта об иноагентах. Они считают, что в случае принятия закона Грузия не сможет вступить в ЕС.

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