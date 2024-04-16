США дали суду запрошенные гарантии по делу Ассанжа

США предоставили Высокому суду Лондона запрошенные гарантии в рамках дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его жену.

Таким образом Ассанж теперь сможет использовать первую поправку к конституции США. Она позволит ему пользоваться свободой слова, не быть ущемленным в своих правах в суде, а также избежать смертной казни, если американский суд признает его виновным. Если ему не предоставят этих гарантий, он получит разрешение на апелляцию.

Теперь 20 мая пройдут новые слушания по этому делу.

Напомним, что Ассанж стал известен в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, целью которого были публикации секретных документов. В 2010 году там появился видеоматериал, на котором после атаки вертолета США в Багдаде в 2007 году видны минимум 18 погибших мирных жителя. В том же году на сайте были опубликованы 250 тысяч документов дипломатического характера. В США ему предъявлено 18 обвинений в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны объема секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. На данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш.