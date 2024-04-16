Зурабишвили обвинила правительство и парламент в провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство и парламент республики в провокации на фоне митинга в Тбилиси у здания парламента против закона об иноагентах.

"Вторая ночь масштабной протестной акции в Тбилиси против российского закона (закона об иноагентах - прим. ТАСС). Упорство власти принять этот закон против воли населения и вопреки протесту партнеров является прямой провокацией", - написала Зурабишвили в соцсети X.

Она также выступила с обвинением в адрес властей в том, что их действия якобы являются "российской стратегией дестабилизации".