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Зурабишвили обвинила власти в провокации на фоне митинга против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство и парламент республики в провокации на фоне митинга в Тбилиси у здания парламента против закона об иноагентах.

Зурабишвили обвинила правительство и парламент в провокации
© РИА Новости
"Вторая ночь масштабной протестной акции в Тбилиси против российского закона (закона об иноагентах - прим. ТАСС). Упорство власти принять этот закон против воли населения и вопреки протесту партнеров является прямой провокацией", - написала Зурабишвили в соцсети X.

Она также выступила с обвинением в адрес властей в том, что их действия якобы являются "российской стратегией дестабилизации".

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Саломе Зурабишвили
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