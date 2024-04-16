ООН признала невозможность определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять, кто конкретно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у [Международного агентства по атомной энергии] МАГАТЭ», — заявил он.

Ранее эксперты МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС. При этом он добавил, что МАГАТЭ будет сообщать о чем-либо, только когда будут свидетельства.