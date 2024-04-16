В Госдепе высказались о планах Израиля ответить на удары Ирана

Израиль не делился с США планами, каким образом страна собирается ответить на удары Ирана, произошедшие в минувшие выходные. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

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Во время брифинга журналист поинтересовался, информировал ли Тель-Авив Вашингтон о своих дальнейших действиях.

«Они не сообщили», — сказал Миллер.

Ранее агентство Bloomberg допустило удар Израиля по ядерным объектам Ирана.

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Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.

По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, Иран запустил по Израилю больше 200 ракет и беспилотников. Как заявили в Тегеране, цели атаки были уничтожены, израильская сторона утверждает, что сбила 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны.