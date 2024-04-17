Лидеры ЕС обсудят усиление помощи Украине и эскалацию на Ближнем Востоке

Главы государств и правительств Евросоюза соберутся на внеочередной двухдневный саммит в Брюсселе, который изначально был созван в начале марта председателем Евросовета Шарлем Мишелем для обсуждения экономического развития ЕС. Однако в повестку дня встречи лидеров добавились острые вопросы внешней политики. Так, первый день саммита будет полностью посвящен конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС. По его словам, европейские лидеры обсудят усиление поддержки Украины, в том числе возможные поставки Киеву систем ПВО.

Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то в центре внимания глав государств и правительств будет последняя эскалация с нанесением Израилем удара по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и ответной атакой Тегерана. По словам европейского дипломата, лидеры ЕС пригрозят Ирану новыми санкциями и призовут к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке, включая Израиль.

Второй день саммита, 18 апреля, будет посвящен развитию экономики ЕС, а именно повышению конкурентноспособности сообщества и защиты его экономической, технологической и промышленной базы.

Помощь Украине

Как сообщил высокопоставленный представитель ЕС, главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите 17-18 апреля обсудят усиление военной поддержки Украины, включая возможные поставки систем ПВО Patriot.

"Будет четкий сигнал: поддержка Украины, поддержать Украину еще больше с помощью оборонных систем", - сказал он в преддверии заседания.

На вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться вопрос поставок систем ПВО Patriot, дипломат сказал: "Поставки Patriot, конечно, не будут в итоговом документе саммита, мы так не делаем". При этом он уточнил, что лидеры, вероятно, будут обсуждать это "на полях или в комнате заседания".

Кроме того, дипломат отметил, что "у многих лидеров в уме" параллель между помощью союзников Израилю в отражении атак со стороны Ирана и призывами Украины закрыть ее небо для защиты от России.

Перед лидерами стран ЕС по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

Западные партнеры поставляли на Украину несколько установок различных комплексов ПВО, их точное количество не называлось. Однако Киев регулярно сообщает о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет к ним и просит Запад передать еще. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна готова брать эти установки на любых условиях.

9 апреля глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина "отчаянно просит" у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Позже британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что страны ЕС отвечают отказом на эти просьбы Киева. По ее информации, Украина пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение ВСУ свои комплексы Patriot. О готовности отправить Киеву одну систему Patriot сообщило 13 апреля Минобороны ФРГ. Однако в Киеве пока не могут назвать сроки ее получения.

Эскалация на Ближнем Востоке

По словам дипломата ЕС, недавняя эскалация на Ближнем Востоке будет в центре внимания саммита. Главы государств и правительств Евросоюза заявят о готовности при необходимости ввести новые санкции против Ирана и призовут к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке, включая Израиль.

Высокопоставленный представитель ЕС отметил, что в настоящее время обсуждаются разные варианты введения санкций против Тегерана.

"Я вижу большой аппетит к введению санкций, но не так чтобы со стороны всех 27 стран", - добавил он.

На вопрос журналистов о том, почему есть "осуждение и призывы к Ирану, но не к Израилю", европейский дипломат сказал, что лидеры стран ЕС призовут все стороны, включая Израиль, к сдержанности.

"Относительно Израиля: будет призыв к сдержанности - ко всем сторонам", - отметил он.

Дипломат добавил, что лидеры стран ЕС обсудят в целом ситуацию в Газе, призовут к прекращению огня и предоставлению гуманитарного доступа.

В начале апреля Израиль нанес удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. В ответ Иран 13 апреля, предупредив страны региона, запустил в сторону еврейского государства ракеты и беспилотники. В Тегеране подчеркнули, что атаковали исключительно военные объекты.

В перехвате иранских ракет и беспилотников Израилю помогали Великобритания, Иордания и США. В Армии обороны Израиля заявили, что было перехвачено 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов. Тегеран заверил, что не планирует дальнейших действий после удара 13 апреля, однако власти еврейского государства заявили, что готовят ответ.

Повышение конкурентноспособности ЕС

Как сообщил в своем письме участниками саммита глава Евросовета Шарль Мишель, "предстоящая встреча будет сосредоточена на повышении конкурентоспособности ЕС".

"Новое соглашение о конкурентоспособности и новый взгляд на ситуацию уже давно назрели. <...> По сути, мы должны коллективно преодолеть разрыв в росте и инновациях по сравнению с нашими глобальными коллегами и защитить нашу экономическую, промышленную и технологическую базу", - отметил он.

По его словам, потенциальное соглашение о конкурентоспособности должно охватывать все области политики.

"Я предлагаю поставить оперативные задачи по ключевым секторам. Самым важным среди них является единый рынок, где мы должны полностью использовать весь его потенциал, устранить любую фрагментацию и следовать рекомендациям, которые нам представит Энрико Летта (бывший премьер Италии (2013-2014), готовивший по просьбе Брюсселя доклад по будущему единого рынка ЕС - прим. ТАСС)", - добавил Мишель.

Кроме того, как подчеркнул Мишель, европейские компании испытывают трудности под бременем регулирования и административной волокиты и власти должны работать "над устранением этих барьеров и созданием последовательной и разумной нормативно-правовой базы". По его словам, "предприятия ЕС сталкиваются с заметным финансовым барьером и существенными препятствиями".