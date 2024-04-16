Вашингтон не планирует брать на себя «боевую роль» в конфликте на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Так Кирби прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее в интервью PBS выразил разочарование тем, что Израиль, в отличие от Украины, получил от союзников «не на бумаге» помощь в отражении удара Ирана, передает ТАСС.

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Представитель Белого дома назвал конфликт на Украине «другой битвой», подчеркнув, что президент США Джо Байден ранее ясно давал понять, что американских солдат не будет на украинской территории.

Ранее Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.