В Киргизии закрылся Фонд Сороса

В Киргизии закрылся благотворительный фонд «Сорос-Кыргызстан». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что причиной закрытия стал закон о некоммерческих организациях, который является аналогом российского закона об иноагентах. Как сообщили в пресс-службе компании, новый закон вводит «излишние ограничения на деятельность местных организаций, финансируемых международным сообществом».

«Фонды “Открытое общество” прекращают деятельность своего национального фонда — Фонда “Сорос-Кыргызстан”. Фонд <...> является некоммерческой организацией, но получает финансирование из-за рубежа, что неизбежно подвергнет его новым законодательным ограничениям», — сказано в сообщении.

Благотворительный фонд «Сорос-Кыргызстан» работал в Киргизии на протяжении 30 лет. За это время компания выделила на поддержку различных локальных проектов более 115 миллионов долларов.

Ранее в Киргизию доставили почти 400 тонн гуманитарной помощи из России.