Боррель объяснил, почему Запад не может защитить Украину по примеру Израиля

Запад не может создать на Украине систему, аналогичную израильскому "Железному куполу", заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в формате видеоконференции.

По его словам, США и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, поскольку на Украине нет американских и британских военных баз, которым бы угрожали эти ракеты.

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