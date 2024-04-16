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Голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесли

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о переносе голосования по законопроекту об иноагентах.

Голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесли
© РИА Новости

Решено продолжить политические дебаты по законопроекту в среду, после чего провести голосование, сообщил Папуашвили, передает ТАСС.

Напомним, в Грузии проходят акции протеста против скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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Шалва Папуашвили
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