В Минюсте США вступились за Байдена

Глава Минюста и генпрокурор США Меррик Гарланд выступил в защиту умственных способностей президента страны Джо Байдена. По его мнению, он «умело решает не только внутренние, но и внешние проблемы» государства, передает «РИА Новости».

Гарланд отметил, что «сохранит полное доверие» к Байдену.

«У президента не наблюдается никаких отклонений, и я категорически отвергаю вашу характеристику в отношении него», — сказал он.

По словам Гарланда, он лично был свидетелем того, как Байден профессионально проводит совещания своего кабинета министров, которые были посвящены вопросам внутриполитической и внешней проблематики.

Напомним, что общественность не первый месяц подвергает сомнению способности действующего главы США выполнять обязанности лидера страны. В частности, ранее врач бывших президентов государства Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон призывал его пройти тест на когнитивные способности и отчитаться о результатах.