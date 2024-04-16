Гондурас отозвал временного поверенного в Эквадоре

Власти Гондураса приняли решение отозвать временного поверенного своего посольства в Эквадоре Кларивель Вальесильо на фоне скандала со штурмом диппредставительства Мексики в Кито. Об этом по итогам внеочередного заседания Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) заявил глава МИД Гондураса Энрике Рейна.

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"По указанию президента Сиомары Кастро <...> мы отзываем в Тегусигальпу для консультаций нашего временного поверенного в Эквадоре [Кларивель Вальесильо]. Кроме того, мы предпримем необходимые усилия для поддержки действий Мексики [против Эквадора] в ООН и Международном суде", - написал министр в Х (ранее Twitter).

По инициативе временно председательствующего в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) Гондураса 16 апреля состоялось внеочередное заседание объединения для обсуждения ситуации вокруг штурма посольства Мексики в Кито и нарушения тем самым Эквадором Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее Мексика подала иск против Эквадора в Международный суд в Гааге с требованием исключить Кито из ООН, а также признать его виновным "в ущербе, который был причинен из-за нарушения им международных обязательств".

5 апреля власти Мексики заявили о предоставлении политического убежища бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, который укрывался на территории мексиканского посольства в Кито. Политик проходит обвиняемым по делу о коррупции. Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию на свою территорию для ареста Гласа. Вечером того же дня полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики в Кито и арестовала Гласа. По словам главы мексиканского МИД, во время штурма пострадали дипломаты.