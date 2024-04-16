Лукашенко потребовал от глав областей улучшить ситуацию в сельском хозяйстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александра Субботина, Анатолия Исаченко и Ивана Крупко начать активнее развивать агросектор и сельское хозяйство и пригрозил им репрессиями. Об этом сообщает БелТа.

«Я вам скажу так, Александр Михайлович [Субботин], вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет», — передаются в публикации слова белорусского лидера.

Он добавил, что руководители регионов, которые к концу года не смогут показать эффективный результат, «просто сядут».

В ходе выступления Лукашенко также рассказал о скандале с продажей мяса туш животных из скотомогильников. По его словам, продажей туш павших животных занимались как минимум в трех районах Минской области.