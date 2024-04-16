Орбан прокомментировал отмену мероприятия в Брюсселе с его участием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нарушением свободы слова решение властей Брюсселя отменить форум европейских правых сил с его участием.

Он назвал действия полиции, которые отменили конференцию National Conservatism за несколько часов до начала, нарушающей свободу слова. Премьер-министр напомнил, что в прошлый раз его пытались «заставить замолчать с помощью полиции» в 1988 году, передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что бургомистр брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир отменил форум, на котором должен был выступить Виктор Орбан и экс-евродепутат от Великобритании и сторонник Brexit Найджел Фарадж.