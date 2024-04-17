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КНР считает, что единственный выход из украинского кризиса находится за столом переговоров

Китай поддерживает диалог по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта со всеми заинтересованными сторонами и считает, что переговоры являются единственным путем разрешения текущего кризиса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В КНР назвали единственный выход из украинского кризиса
© РИА Новости
"Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Германию, по этому вопросу. Китай считает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о поддержке Пекином созыва мирной конференции по Украине без участия РФ.

Он также подчеркнул, что Китай "поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, на которой Россия и Украина могли бы на равных правах обсудить все справедливые варианты мирного урегулирования".

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила на пресс-конференции в Берне 10 апреля, что страна проведет конференцию по Украине в июне этого года. Глава дипломатии Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис информировал, что Россия не будет в ней участвовать, хотя признал, что "ни один мирный процесс не может проводиться без РФ". По данным швейцарской телекомпании RTS, конференция по Украине пройдет на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии 15-16 июня. Однако официальные лица Швейцарии конкретных дат пока не называют.

В российском дипломатическом представительстве подтвердили, что "швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры по Украине без России бессмысленны и, по сути, являются "процессом впустую".

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