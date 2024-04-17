В КНР назвали единственный выход из украинского кризиса

Китай поддерживает диалог по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта со всеми заинтересованными сторонами и считает, что переговоры являются единственным путем разрешения текущего кризиса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Германию, по этому вопросу. Китай считает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о поддержке Пекином созыва мирной конференции по Украине без участия РФ.

Он также подчеркнул, что Китай "поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, на которой Россия и Украина могли бы на равных правах обсудить все справедливые варианты мирного урегулирования".

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила на пресс-конференции в Берне 10 апреля, что страна проведет конференцию по Украине в июне этого года. Глава дипломатии Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис информировал, что Россия не будет в ней участвовать, хотя признал, что "ни один мирный процесс не может проводиться без РФ". По данным швейцарской телекомпании RTS, конференция по Украине пройдет на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии 15-16 июня. Однако официальные лица Швейцарии конкретных дат пока не называют.

В российском дипломатическом представительстве подтвердили, что "швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры по Украине без России бессмысленны и, по сути, являются "процессом впустую".