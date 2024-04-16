$93.59+0.1599.79+0.07
Войти в почту

МАГАТЭ отзовет инспекторов из Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отзовет своих инспекторов с ядерных объектов в Иране. Об этом в Telegram России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МАГАТЭ отзовет инспекторов из Ирана
© globallookpress.com
«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — написал постпред.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Иран в ближайшие недели с целью повысить уровень сотрудничества организации с Тегераном.

В мире
Рафаэль Гросси
Михаил Ульянов
МАГАТЭ
Тегеран
Иран, Исламская Республика
Вена
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости