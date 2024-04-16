МАГАТЭ отзовет инспекторов из Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отзовет своих инспекторов с ядерных объектов в Иране. Об этом в Telegram России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — написал постпред.
Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Иран в ближайшие недели с целью повысить уровень сотрудничества организации с Тегераном.
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