МАГАТЭ отзовет инспекторов из Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отзовет своих инспекторов с ядерных объектов в Иране. Об этом в Telegram России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — написал постпред.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Иран в ближайшие недели с целью повысить уровень сотрудничества организации с Тегераном.