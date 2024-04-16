Соединенные Штаты изучают различные способы использования замороженных российских активов для помощи Украине и оценивают возможные риски. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявила глава минфина США Джанет Йеллен. Газета.Ru

Она подчеркнула, что «Украине нужен постоянный поток помощи», поэтому США ищут способ «извлечь экономическую выгоду и поток ресурсов из российских суверенных активов - около $285 млрд, которые были заморожены». По ее словам, рассматривается целый «ряд возможностей - от фактической конфискации активов до использования их в качестве залога [при выпуске долговых обязательств для Украины]». ТАСС

До этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил, что 19 апреля может пройти голосование о выделении дополнительной помощи Украине и о конфискации активов, принадлежащих России. Lenta.ru