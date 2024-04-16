Журналист Карлсон опубликовал первое сообщение в своем telegram-канале

Журналист Такер Карлсон опубликовал первое сообщение в своем официальном telegram-канале. Этот канал ранее прорекламировал создатель Telegram предприниматель Павел Дуров. Карлсон отметил, что теперь это его единственный официальный канал. Ura.Ru

В сообщении отмечается, что подписчики Telegram-канала смогут получать все последние обновления, а также закулисные новости и эксклюзивный контент от Карлсона. «Подписавшись на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, увлечённых правдой, честностью и честным обсуждением», — говорится в публикации. RT на русском

Ранее сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил, что дал интервью Карлсону. Он пообещал, что оно выйдет совсем скоро и призвал ждать анонса. ТАСС