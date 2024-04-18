ЕС введет новые санкции против Ирана

Евросоюз введет новые санкции против Ирана, «связанные с беспилотниками и ракетами». Об этом говорится в итоговом заявлении встречи по Ближнему Востоку на неформальном саммите в Брюсселе, передает ТАСС.

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По информации агентства, лидеры стран ЕС также призвали все стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности.

15 апреля сообщалось, что силы США в ходе атаки Ирана на Израиль уничтожили более 80 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.