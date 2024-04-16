В Казахстане ввели режим жесткой экономии из-за паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел жесткий режим экономии государственных средств, чтобы направить их гражданам, пострадавшим из-за паводков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

© пресс-служба президента Республики Казахстан

Токаев назвал самым главным компенсацию пострадавшим, заверив, что всем окажут необходимую помощь. Он уточнил, что средства получат и те, кто потерял жилье, и те, кто нуждается в его ремонте.

«Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы», — сказал Токаев по итогам встречи с жителями Костанайской области.

Он отметил, что уже поставил перед правительством задачу начать строительство и полностью ликвидировать последствия бедствия в летне-осенний период.

Напомним, что 4 апреля произошел разлив реки Урал. Паводок стал сильнейшим за последние 80 лет. От него пострадали ряд регионов в России и Казахстане.