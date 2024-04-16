Канцлер Германии Олаф Шольц попросил главу КНР Си Цзиньпина повлиять на российскую сторону с целью прекращения конфликта на Украине.

Соответствующую просьбу, как написал канцлер на своей странице в соцсети X, он озвучил в ходе своего визита в Китай.

«Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию», — написал Шольц.

Шольц: ФРГ и КНР будут координировать усилия по встрече по Украине в Швейцарии

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.