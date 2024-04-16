В ОАЭ из-за сильных ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы

Несколько рейсов были задержаны и отменены в международном аэропорту Дубая из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, которые сопровождались грозой и сильным ветром. Экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шаржде и Рас-эль-Хайме, которые оказались затопленными. ТАСС

Житель Эмиратов Василий (имя изменено) сообщил, что из-за наводнения в городе взлетели цены на такси и многие туристы опоздали в аэропорт. «Все очень плохо, все очень тяжело. Дороги перекрыты, потопы. Цены на такси выросли в пять раз. Много людей опоздали в аэропорт на рейсы. Заказ такси не работает, доставка еды не работает. У кого есть рядом магазины, тем повезло, потому что абсолютно ничего не работает. Последний дождь будет совсем скоро, через час, в 18:00, по Москве это 17:00. Это будет последняя волна», — рассказал мужчина. Газета.Ru

Кроме того, Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех запланированных на 16 апреля матчей. Ura.Ru