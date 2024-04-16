В Дубае яхты сдувает в море из-за сильных дождей и ветра

Жители Дубая столкнулись с сильнейшим ветром и проливными дождями, местное население призывают оставаться дома. На ролике, снятом «Звездой», видно, как вода поднимается стеной, а пальмы складываются от мощных порывов ветра.

«Наше окно трясется, и кажется, что оно упадет нам на головы. Вода от сильных дождей также проникает через трясущиеся окна», - приводит издание Khaleej Times слова местного жителя.

Также в городе и других районах ОАЭ отмечаются проблемы с водо- и электроснабжением.

По словам местных, раньше подобных масштабных перебоев не было. Многие дороги по всей стране оказались затопленными, некоторые были закрыты из-за оползней. Также остановила работу станция дубайского метро.

Уточняется, что в стране введен «оранжевый» уровень опасности, он будет действителен до вечера завтрашнего дня 17 апреля. Пик непогоды пришелся на сегодня.

Ранее с подобным страна сталкивалась в марте этого года, из-за мощных дождей автомобили перемещались по заполненным водой дорогам. Были затоплены подземные переходы, водителей просили накрывать тканью транспорт для защиты от непогоды.