Парламент Грузии утвердил конституционную комиссию для пересмотра запрета ЛГБТ-пропаганды

Парламент Грузии на пленарном заседании утвердил состав организационной комиссии, которая займется всенародным и всеобщим обсуждением поправок в конституцию по запрету ЛГБТ-пропаганды (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

В состав комиссии вошли спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, представители разных парламентских комитетов, а также депутаты от оппозиционных партий "За Грузию", "Европейские социалисты" и работники аппарата парламента.

Комиссия в ближайшее время должна будет составить план своей работы и начать обсуждение поправок с рядовыми гражданами в формате встреч и митингов. После этого комиссия выступит с докладом о проделанной работе перед парламентом, а затем поправки станут обсуждать в законодательном органе.

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля направили в парламент поправки в конституцию и проект конституционного закона, согласно которым в республике будет запрещены ЛГБТ-пропаганда, митинги в поддержку однополых связей, а также смена пола. Согласно поправкам, в Конституции Грузии, в частности, в статье 30 появится пункт 3 с формулировкой "Защита несовершеннолетних и семейных ценностей обеспечена конституционным законом, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".

Сам конституционный закон будет состоять из восьми пунктов. Браком будет считаться лишь союз одного мужчины и одной женщины, которым не менее 18 лет. Усыновление несовершеннолетнего ребенка или опекунство будут допускаться лишь для гетеросексуальных людей, находящихся в браке.

Конституционный закон запретит любые медицинские вмешательства, связанные со сменой пола. Кроме того, закон обяжет госучреждения выдавать только такие документы, где будут указаны лишь два пола - мужской и женский.